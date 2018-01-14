Компания Artel поздравляет всех жителей Узбекистана с одним из самых мужественных праздников, с днем защитника Родины. Этот праздник, овеянный мужественностью и смелостью, объединяет все поколения нашей Родины, побуждает гордиться страницами нашей истории и бережно хранить в памяти отважные поступки и подвиги наших предков. Ведь именно благодаря нашим храбрым и благородным защитникам, мужественным солдатам, мы живем в мире, с чистым небом над головой, спим в спокойствии и безмятежности.





Как отмечает Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев: «Сегодня Вооруженные Силы Узбекистана оправдывают самое высокое доверие, национальная армия способна надежно защитить независимость и территориальную целостность нашей страны, обеспечить неприкосновенность ее границ и мирную жизнь узбекского народа».

В этот великий праздник компания Artel выражает благодарность нашим бравым защитникам Родины и желает им удачи, успеха во всех начинаниях и нескончаемой силы для свершения все новых и новых подвигов. Пусть их окружает тепло, достаток и уют. Пусть в их семьях всегда царит мир и покой, душа всегда будет полна отваги, а сердце наполнено любовью и мудростью.

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