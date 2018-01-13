Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 14−21 января посетит США, сообщила пресс-служба МИДа.

В Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций узбекская делегация примет участие в мероприятиях Совета Безопасности ООН — тематическом брифинге «Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия» и открытых дебатах министерского уровня на тему «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития».

Делегация МИДа проведет встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и министрами иностранных дел ряда государств. Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.