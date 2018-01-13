Вопросы организации инфраструктуры общественных туалетов в регионах Узбекистана были обсуждены 11 января на встрече председателя Государственного комитета по развитию туризма и представителя шведской компании Danfo Алексея Шалашинского. Об этом сообщила пресс-служба Госкомтуризма.

Создание сети современных туалетов по всей стране призвано повысить туристическую привлекательность Узбекистана. Компания Danfo, производящая широкую линейку туалетов — от мобильных кабин до полностью автоматизированных пунктов, рассматривается в качестве возможного оператора сети туалетов.

Для успешной работы на рынке Узбекистана компании предложено разработать различные типовые проекты туалетов с учетом климата страны (температура — от +45 до -30 градусов Цельсия), в том числе функционирующих в условиях отсутствия канализации, подключения к воде и электричеству.

Предполагается, что туалеты будут иметь собственные утилизационные емкости и баки для воды, а в некоторых случаях — солнечные батареи для освещения. Туалеты также должны быть антивандальными и максимально экологичными, затрачивая на смыв воды не более 2 л вместо стандартных 6−8 л.

Для качественной эксплуатации туалетов предложено оснащать их GSM-связью и датчиками, которые информировали бы оператора о заполнении утилизационных емкостей и низком уровне остатка воды. Важным аспектом также определено наличие условий для людей с ограниченными возможностями.

Руководитель Госкомтуризма предложил изучить возможности максимального использования при строительстве туалетов материалов и комплектующих, производимых в Узбекистане (сэндвич-панели, пластиковые трубы и детали, крепежные элементы и другое), чтобы снизить себестоимость готового продукта. Кроме того, будет изучена возможность локализации производства различных видов туалетов Danfo в республике.