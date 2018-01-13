Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов планируется внедрить в Узбекистане. Об этом говорится в проекте Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий». Документом предусмотрено внедрение системы оценки условий, созданных для инвесторов: ресурсы, инфраструктура, качество государственных услуг и т. д.

«Сегодня ведется изучение состояния инновационного и экономического уровня регионов. Мы планируем применять критерии Глобального инновационного индекса (Global Innovation Index) в разрезе регионов и отраслей. Рейтинги будут основываться на этих критериях», — сообщил врио заместителя министра инновационного развития Азимжон Назаров в ходе брифинга, организованном центром «Стратегия развития» в субботу.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Ботиржон Асадов выразил уверенность, что введение рейтинга побудит регионы активизировать работу над своим развитием.

«Что имеется в виде под рейтингом инвестиционной привлекательности? Это доступ к ресурсам, открытие своего бизнеса, получение финансовых и кредитных ресурсов или же земельных ресурсов. В ходе визита в Ташкентскую область Президент раскритиковал систему выдачи земель, говорилось о том, что требуется очень много документов для получения земли. С внедрением рейтинга регионы сами будут подтягиваться. Более того, они получили право напрямую работать с иностранными инвесторами», — отметил Ботиржон Асадов.