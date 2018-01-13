Молодежная сборная Узбекистана по футболу одержала победу над Китаем в рамках второго тура чемпионата Азии. Встреча в китайском Чанчжоу 12 января завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер Равшан Хайдаров сделал четыре изменения в стартовом составе после поражения от Катара, включая голкипера. Единственный гол в матче на 14-й минуте забил защитник Ходжиакбар Алижонов. Китайская команда пыталась сравнять счет, однако благодаря сейвам Ботирали Эргашева Узбекистан удержал победу.

В группе А с 6 очками лидирует Катар, следом идут Узбекистан (3) и Китай (3). 15 января Узбекистан сыграет против Омана, который после двух поражений потерял шанс на выход в финальную часть чемпионата Азии.

Статистика и стартовые составы

«Я очень доволен выступлением моих игроков сегодня. Думаю, мы смогли выбраться из сложной ситуации, в которой оказались после первого поражения. Это была очень сложная игра для нас, но главным сегодня было то, что мы забили первыми. В этом матче Китай показал красивую игру, но у нас был наш тактический план на эту встречу», — сказал главный тренер Равшан Хайдаров.

«Жаль, что мы проиграли. Мы много раз пытались сравнять счет, но Узбекистан смог удержать победу. В первом тайме было мало моментов, и после перерыва мы изменили схему, чтобы улучшить нашу атаку, но все равно не смогли забить», — отметил главный тренер молодежной сборной Китая Массимилиано Маддалони.

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