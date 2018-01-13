Профессиональный боксер из Узбекистана Шохжахон Эргашев одержал 12-ю досрочную победу подряд в поединке против американца Сонни Фредриксона в Вероне (штат Нью-Йорк, США) в субботу.

26-летний Эргашев (12−0−0, 12 КО) в третьем раунде нанес серию мощных ударов сопернику, после чего рефери принял решение остановить встречу. Для Сонни Фредриксона (18−0−1, 12 КО) это стало первым поражением в профессиональной карьере.

Уроженец Ферганы 11 ноября начал свою карьеру в США и свой первый бой провел против американца Маркуса Хавторна (5−7−0), которого во втором раунде победил техническим нокаутом. Ранее узбекистанец выступал в российских турнирах.

Видео

Полное видео боя