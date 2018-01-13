Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев направил поздравление в связи с 26-летием образования Вооруженных Сил и Днем защитников Родины, которые отмечаются 14 января.

«Глубоко осознавая важность обеспечения безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в нашем обществе в условиях наблюдающейся сегодня в мире трудно предсказуемой ситуации, в качестве одного из приоритетных направлений принятой нами Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017—2021 годах мы определили последовательное укрепление оборонного потенциала страны и развитие Вооруженных Сил», — говорится в поздравлении.

В истекшем году были приняты «конкретные решения по многим актуальным вопросам в области военного строительства» и организовано их практическое воплощение в жизнь. «Тем самым за столь короткий период времени нам удалось добиться весомых результатов, выработать стратегическое видение будущего облика наших Вооруженных Сил и комплекс всесторонних мер, направленных на достижение поставленных целей», — отметил Президент.

На основе принципов гибкости и открытости внешней политики, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости Родины была качественно обновлена и принята Оборонная доктрина Республики Узбекистан.

Образованы Национальная гвардия и Государственный комитет по оборонной промышленности, кардинально пересмотрены структура и задачи военных округов, усовершенствована система управления войсками, сделаны важные шаги по поэтапному оснащению войск современным вооружением и техникой, перечислил глава государства.

Повышена роль органов государственной власти на местах в укреплении обороноспособности страны, патриотическом воспитании молодежи, обеспечении единства армии и народа. В каждом регионе образованы военно-административные секторы, непосредственное руководство которыми возложено на руководителей местных органов государственной власти, отметил Шавкат Мирзиёев.

«Возрастающие угрозы международного терроризма и экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в отдельных регионах мира создают все новые вызовы на пути динамичного развития Узбекистана. И это требует от нас адекватного реагирования», — подчеркнул Президент.

«Дальнейшее развитие, повышение боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности страны как одна из важнейших задач государства будет и впредь постоянно находиться в центре нашего внимания. В реализации этой ключевой задачи мы рассчитываем на активную позицию командования Вооруженных Сил и военных округов, всемерную поддержку органов государственной власти на местах», — отметил руководитель страны.

В связи Днем защитников Родины указом Президента группа сотрудников правоохранительных органов, Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям награждена орденами и медалями.



