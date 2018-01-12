Работа риэлтора для большинства кажется простой и необременительной, именно поэтому многие недоумевают, за что они платят. Ведь на первый взгляд работа риэлтора не видна, а средняя комиссия за оказание услуг по продаже жилья по Ташкенту составляет от 2 до 4% от стоимости. Однако столкнувшись напрямую с продажей недвижимости, например, квартиры, многие сталкиваются с рядом проблем, которые можно было бы избежать, обратившись к профессионалам.

Зачем мне риэлтор, ведь можно справиться самостоятельно?

Можно, но это потребует ряда затрат. Например, временных. Чтобы изучить рынок недвижимости, узнать актуальные цены, предложения конкурентов уйдет не одна неделя, даже при наличии свободного времени и полного погружения в вопрос. Также важно определить актуальную цену недвижимости. Поиск клиентов также может занять длительное время, не говоря уже о переговорах и демонстрации собственности. Так процесс затягивается на долгие месяцы. Но даже в случае нахождения клиента, есть вероятность, что сделка может не состоятся в виду того, что некоторые нюансы не были учтены.

Так что же делает риэлтор?

Риэлтор в первую очередь даст своему клиенту ощущение защищенности. Ведь он выступает определенным гарантом того, что время будет сэкономлено, работа будет идти быстро, и покупать найдется в короткий срок. Профессиональный риэлтор работает по договору, в котором прописываются все его действия. Ведя переговоры от лица клиента, риэлтор всегда защищает его интересы.

Риэлтор информирует о ситуации на рынке и предоставляет своему клиенту актуальные данные по анализу. Учитывая наличие большой базы клиентов и покупателей, он расскажет, какое количество квартир продается в районе, какие цены на них установлены, а также какие запросы поступают от покупателей. Совместно с продавцом проводятся анализ плюсов и коррекция минусов недвижимости, чтобы клиента устраивала финальная цена. А после — поиск покупателей.

Риэлтор выступает организатором показа объекта недвижимости, проводит переговоры о торге, стоя на стороне интересов клиента. В случае совершения сделки, ответственный риэлтор ведет клиента до полного проведения взаиморасчетов, и организовывает процесс нотариального оформления за считанные минуты без лишней траты времени в очередях.

Таким образом, оплата услуг специалиста по недвижимости включает не только оптимальное решение квартирного вопроса в кратчайшие сроки, но и безопасность сделки. Последний пункт является особенно важным, ведь основные страхи у обеих стороны связаны именно с этим.





Кто платит: продавец или покупатель?

Этот вопрос является одним из самых часто поднимаемых и обсуждаемых. Участники дискуссии обычно занимают одну из четырех позиций: платит продавец, платит покупатель, платят оба поровну и, наконец, платит тот, кто больше заинтересован в сделке и обратился за помощью в агентство. В пользу каждого вопроса выдвигается ряд аргументов. Возможно, в ближайшее время, на рынке Узбекистана сложится ситуация, аналогичная ситуации на Западе, когда у каждого будет «свой» специалист по недвижимости. Соответственно, оплачивать услуги будет тот, кто обращается к специалисту. Однако сейчас ситуация такова, что оплачивает услуги риэлтора продавец недвижимости.

Как узнать, к какому риэлтору обращаться?

Приняв решение обратиться к риэлтору, стоит обратить внимание, как работает специалист: самостоятельно, или в команде с коллегами. Второй вариант предпочтительнее, потому что он значительно увеличивает шансы на быструю и выгодную сделку. В таких случаях клиентская база больше, информация о состоянии рынка более подробная, а значит, процесс будет эффективным.

У профессионального риэлторского агентства, как правило, есть сайт, на котором можно ознакомиться с работой компании и изучить отзывы клиентов. Также важна возможность приехать в комфортный офис и обстоятельно обсудить тему, встретиться с руководителем, в случае возникающих вопросов.

Например, агентство недвижимости Astor, работающее на вторичном рынке жилья, ведет своих клиентов со стадии анализа недвижимости до переоформления документов. У клиентов всегда есть возможность получить подробную консультацию как от ведущего риэлтора, так от руководителя компании.

Astor специализируется на Чиланзарском, Учтепинском, Яккасарайском, Мирабадском и Мирзо-Улугбекском районах, а также на расширенном Центре.





Комментирует руководитель Astor, Владимир Бузмаков:

«Раньше многие не понимали, за что платить специалисту по недвижимости. Сейчас большинство людей осознает ценность риэлторских услуг, но не всегда морально готовы за них платить столько, сколько они действительно стоят. Конечно, среди посредников-одиночек встречаются те, кто декларирует очень низкие цены. Поскольку риэлторские услуги нигде не стоят дешево, частные маклеры получают их посредством скрытой комиссии (денежная сумма, которую получает риэлтор в процессе оказания услуги без ведома и согласия своего клиента), в то время как агентство честно указывает, на какие деньги оно претендует.

Далеко не все обращают внимание на такую неотъемлемую часть нашей работы, как анализ ситуации на рынке, маркетинговые исследование и создание бюджета сделки. Последний составляется таким образом, чтобы клиент мог и удовлетворить свои потребности, и заплатить агентству. Мы находим самый оптимальный вариант для покупки или продажи, определяем наилучшую цену, на которую клиент в действительности может рассчитывать.

Если расценки на услуги агентства окажутся ниже указанного минимума, не спешите радоваться. Чрезмерно демократичные цены могут быть и осознанным маркетинговым ходом, чтобы вытеснить конкурентов, и следствием недостаточной квалификации сотрудников, и даже «несерьезности» компании. Поэтому постарайтесь собрать исчерпывающую информацию об агентстве: сколько лет оно на рынке, какие отзывы получило в сети, где находится, располагает ли юридической службой и так далее."

Телефон: (+99871) 200−20−30.

Сайт: 2002030.uz

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