2017 год прошел в Узбекистане под знаком активного ускорения реформ, привлечения иностранных инвестиций и создания новых высокотехнологичных производств. Курс руководства республики, взятый на либерализацию экономики, поддержку бизнеса и модернизацию промышленности дает свои плоды — запускаются новые отечественные производства, ориентированные на импортозамещение.

Благодаря созданным для развития бизнеса в Узбекистане условиям, в Яшнабадском районе города Ташкента готовится к открытию новая обойная фабрика. Здесь при участии частных инвесторов и при поддержке кредитной линии «Узпромстройбанка» создана компания OOO Pergament Quality Exclusive, которая станет единственным в Средней Азии производителем виниловых обоев на флизелиновой основе.





Общая площадь предприятия составляет около 10 тысяч квадратных метров. Производство обоев будет осуществляться на оборудовании одного из ведущих мировых производителей Olbrich GmbH (Германия). Данная производственная линия позволит выпускать виниловые обои на флизелиновой основе со сложным тиснением, комбинированной окраской, а также вспененные с выпуклым профилем, в соответствии с последними направлениями и тенденциями знаменитых западноевропейских фабрик.

В производстве будет использоваться технология двухрельефной печати, которая позволит выпускать фактурные обои с различной высотой фона и рисунка. Валы для тиснения поставляются такими известными фирмами, специализирующимися на гравировке, как Sugravo GmbH (Германия), Andreotti (Италия), LaserFlex (Великобритания).





Большое внимание, уделяемое компанией OOO Pergament Quality Exclusive вопросу защиты экологии, говорит о ее серьезном подходе к процессу производства. Производитель поставил перед собой задачу не просто соответствовать принятым на сегодня в Узбекистане экологическим нормам, а буквально опередить их на 10−15 лет.

Так на заводе реализован «чистый выхлоп» с установкой для дожига отработанных газов, а также полностью замкнутый цикл производства, исключающий попадание любых компонентов в окружающую среду. Например, даже отработанная краска будет перерабатываться на специальном оборудовании внутри заводского цеха.





Благодаря использованию высококачественного импортного сырья и первоклассной производственной линии производитель гарантирует, что внешний вид и качество выпускаемых обоев будет на уровне высочайших европейских стандартов, но потребителю они будут предложены по более доступной цене.

Ценами OOO Pergament Quality Exclusive обещает удивить: будет представлена линейка обоев от бюджетного до премиального класса, но вне зависимости от цены продукцию будет объединять «европейское качество».





Хотя виниловые обои на флизелиновой основе появились относительно недавно, практичные покупатели уже смогли оценить их преимущества:

такие обои можно клеить практически на любые поверхности, будь это ДСП, дерево, штукатурка, гипсокартон или бетонная стена;

это прочные покрытия, которые можно мыть. Они хорошо подойдут для отделки кухни, прихожей и гостиной;

они имеют повышенную износоустойчивость и служат не менее 10 лет;

благодаря плотному материалу и пластичности флизелина они легко маскируют дефекты и неровности стен;

их можно многократно красить, поэтому есть возможность периодически менять интерьер комнат;

они имеют достаточно высокую светостойкость, а значит, можно не опасаться того, что они выгорят под воздействием солнечного света;

обои легко снимаются с поверхностей целым листом и не требуют предварительного замачивания.

Потребителям будут предложены наиболее распространенные форматы виниловых обоев в рулонах с размерами: 0,53×10,05 метра, 1,06×10,05 метра и 1,06×25,05 метра. Можно предположить, что наибольшую популярность завоюют обои с рулонами шириной более одного метра, так как при их наклеивании можно будет избежать излишних стыков.





Новое производство обеспечит свыше 150 рабочих мест, которые займут преимущественно представители молодого поколения. На предприятии будет налажен эффективный процесс обучения, что за короткий срок позволит подготовить высококвалифицированных специалистов.

Компания намерена реализовать эффективный план повышения уровня локализации производства. В частности, использование собственных мощностей для производства необходимого сырья, что дополнительно позволит снизить затраты и себестоимость конечной продукции.





«Наша цель — не просто создать масштабное производство обоев. Мы хотим доказать, что импортозамещение — это реальность, и внести свой вклад в развитие экономики страны. Наша фабрика будет выпускать обои, ничем не уступающие по дизайну и качеству продукции лучших мировых марок, но будет предлагать их по более привлекательным ценам. А это значит, что найти обои по своему вкусу и бюджету смогут как обладатели малогабаритных квартир, так и владельцы апартаментов в элитной новостройке», — поделился руководитель нового предприятия.

Получить более подробную информацию можно по телефону: (+99895) 143−56−65.

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Джаркурганская, 39.

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