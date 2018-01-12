Государство не намерено сохранять монополии, но у отраслей до сегодняшнего дня не было четких планов развития. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил заместитель премьер-министра Узбекистана Сухроб Холмурадов.

«Задача в 2018 году — чтобы каждая отрасль знала, что она хочет», — подчеркнул руководитель Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

Говоря о приватизации в железнодорожных перевозках, авиации и сфере информационных технологий, Сухроб Холмурадов отметил, что в нынешний период реформ Узбекистан должен сохранить за собой определенные отрасли.

«Мы все прекрасно это понимаем, что инвестиции — это очень важно, и сейчас действительно много проектов [направлено] на частичную и полную приватизацию государственных объектов. Но на начальном этапе, в период перестройки, это мое мнение, государство должно сохранить за собой определенные отрасли — без этого не бывает, это опыт многих стран. Придет какое-то время, когда определенную отрасль надо будет приватизировать, но на том этапе, когда мы будем к этому готовы. Я думаю, мы к этому еще не готовы. Мы на начальном пути», — выразил мнение вице-премьер.

По его словам, некоторые отрасли по-прежнему не имеют четких планов развития, например, энергетика.

«На сегодняшний день ни я, ни председатель „Узбекэнерго“, ни один специалист у нас в стране до конца не знает, что мы хотим от энергетики. Есть население Узбекистана, в ближайшие 10 лет оно будет увеличиваться, есть ТЭЦы, ГРЭСы, которые будут морально устаревать, которые надо будет реконструировать, производить замену. Соответственно, у нас должен быть расчет, сколько у нас будет энергии в ближайшие 10 лет. Потом мы должны понять, каким образом мы этого добьемся, чтобы эта энергия у нас была. Это может быть гидроэлектростанция, теплоэлектростанции, солнечные, ветровые. Здесь, конечно же, без участия бизнеса не обойтись — [это] может быть чистый бизнес или государственно-частное партнерство», — сказал заместитель премьер-министра.

По его словам, для решения этого вопроса «Узбекэнерго» совместно с Государственным комитетом по инвестициям и международными консалтинговыми компаниями должны разработать концепцию развития энергетической отрасли на ближайшие 10 лет.

«Выйдут какие-то цифры. Исходя из этого будет разработана программа развития на три года, в ней будет четко обозначено, сколько нам нужно киловатт, чтобы обеспечить всех электричеством. Будут приниматься решения: сколько будет привлекаться для государственно-частного партнерства, бизнеса, сколько — само государство, за счет каких источников», — отметил он.

Сухроб Холмурадов также прокомментировал вопрос о неприкосновенности бизнес-активов иностранных инвесторов.

«Будущее Узбекистана невозможно без иностранных инвестиций, и мы это сейчас все это хорошо понимаем. Если мы не сделаем инвестиционный климат, в который поверят иностранные инвесторы, то все это бесполезно. Либерализацией валютного рынка решен вопрос репатриации прибыли — дороги назад нет, процесс пошел. Инвестиционный климат Узбекистана будет совершенствоваться, и все соответствующее законодательство будет принято так, что [у инвестора в Узбекистане] никто никогда в жизни ничего не отберет, это уже невозможно», — заявил вице-премьер.