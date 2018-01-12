Министр дошкольного образования Агриппина Шин в ходе осмотра дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) незапланированно посетила детские сады №598 Сергелийского и №240 Яшнабадского районов Ташкента. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе министерства.

В первом ДОУ было выявлено, что несмотря на его переполненность и очередь на поступление, часть помещений занята махаллинским комитетом. Министр дала указание руководству Главного управления дошкольного образования о передаче этих помещений обратно в пользование ДОУ.

В ДОУ №240 обнаружены нарушения в соблюдении режима дня, санитарных норм и правил содержания детей. У главы Министерства народного образования возникли вопросы по организации питания и возможному сокрытию неучтенных детей, отметили в пресс-службе. К заведующей применены дисциплинарные меры.

Агриппина Шин дала поручения по скорейшему устранению недостатков, ремонту дошкольных учреждений и улучшению условий для развития детей.

Как сообщили в пресс-службе министерства, изучение реального положения дел в детских садах будет проводиться по всем регионам регулярно.