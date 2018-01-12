Объем валового внутреннего продукта Узбекистана за 2017 год составил 249,1 трлн сумов и вырос на 5,3% относительно 2016 года. По итогам прошлого года ВВП на душу населения составил 7,6 млн сумов, что на 3,6% больше, чем в 2016 году.

Предварительные данные по оценке ВВП опубликовало Управление макроэкономических индикаторов и национальных счетов Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями национальной экономики, составила 89,8% от общего объема ВВП и выросла на 5,3% (вклад в прирост ВВП — 4,8 процентных пункта). Чистые налоги на продукты составили 10,2% в структуре ВВП и продемонстрировали аналогичный прирост на уровне 5,3% (вклад в прирост ВВП 0,5 процентных пункта).

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая выросла на 6,9% относительно предыдущего года. В ее структуре торговля, включая услуги по проживанию и питанию, выросла на 3,9% (доля в структуре ВВП — 11,5%), перевозка и хранение, информация и связь — на 8,9% (11%) и прочие отрасли услуг — на 7,3% (24,8%).

Добавленная стоимость промышленности продемонстрировала прирост на 4,6%, что составило 26,7% в структуре ВВП. Положительный вклад в прирост ВВП со стороны промышленного производства оценивается на уровне 1,1 процентных пункта. Рост в отрасли промышленности в целом обеспечен за счет роста добавленной стоимости горнодобывающей промышленности и разработки карьеров (114,6%) и обрабатывающей промышленности (102,8%).

В результате строительства многоквартирных жилых зданий, индивидуального жилья по типовым проектам, инженерных и транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры, прирост объема строительных работ составил 5,6%. В структуре ВВП удельный вес строительства составил 6,8%. Положительный вклад в прирост ВВП со стороны отрасли строительства оценивается на уровне 0,4 процентных пункта.

В истекшем году наблюдался положительный темп прироста также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве на уровне 2%. Удельный вес данной отрасли составил 19,2% в отраслевой структуре ВВП. За счет роста отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства обеспечен прирост ВВП на 0,4 процентных пункта.

В 2017 году в структуре ВВП по формам собственности 81% от общего объема приходится на негосударственный сектор экономики, 19% — на государственный сектор.