Добыча нефти в Узбекистане в 2017 году снизилась на 6,3% до 806 тысяч тонн, природного газа — выросла на 0,5% до 56,4 млрд кубометров, сообщило в четверг Управление статистики промышленности Государственного комитета по статистике.

По данным ведомства, снижение наблюдается также в объемах производства автомобильного бензина — на 2,5% до 1,1 млн тонн, дизельного топлива — на 4,5% до 962,9 тысяч тонн.

Мощности «Узбекнефтегаза» позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров и жидких углеводородов в объеме 11,2 млн тонн в год. За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло 1,3 раза и составляет порядка 50 млрд кубометров ежегодно.

Возросло производство электроэнергии на 3%, составив более 60 млрд кВт/ч, а теплоэнергии — снизилось на 4,5%, составив более 27 млн Гкал.

Объем произведенной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности составил 112,7 трлн сумов или 78,1% от общего объема, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 18,3 трлн сумов (12,7%), электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха — 12,1 трлн сумов (8,4%) и водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов — 1,1 трлн сумов (0,8%).