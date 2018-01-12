Производство автомобилей на заводе GM Uzbekistan увеличилось на 58,1% по итогам 2017 года, составив 135,5 тысячи единиц. Об этом сообщило Управление статистики промышленности Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Ведомство приводит следующие цифры: объем производства автомобилей марки Nexia составил 34,5 тысячи единиц, Cobalt — 18 тысяч единиц, Matiz — 13 тысяч единиц, Spark — 22,3 тысячи единиц, Gentra — 19,1 тысячи единиц, Damas — 22,4 тысячи единиц, Captiva — 4540 единиц, Malibu — 963 единицы, Orlando — 388 единиц.

По данным Госкомстата, объем промышленного производства в 2017 году составил 144,2 трлн сум, показав рост на 7%. Доля промышленности в ВВП достигла 26,7%.