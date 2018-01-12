Телевизоры 2018 AI TV от LG Electronics (LG) будут совместимы с устройствами Amazon Alexa, предоставляя пользователям возможность управлять телевизором LG через голосовые команды для различных устройств: Amazon Echo, Echo Show, Echo Dot, Echo Spot и Echo Plus. При помощи устройств Amazon Alexa обладатели телевизоров LG смогут получить доступ к таким телевизионным функциям, как регулирование громкости, воспроизведение, пауза, запуск, остановка, управление быстрой перемоткой вперед, выбор каналов и поиск программ.

Благодаря обширным функциям Amazon Alexa зрители могут пользоваться расширенными возможностями голосового интерфейса телевизоров LG AI TV. Например, можно использовать такие голосовые команды, как «Алекса, увеличь громкость на телевизоре в гостиной» или «Алекса, включи канал CNN на телевизоре на кухне». Также можно открывать определенные приложения на телевизоре: «Алекса, попроси LG запустить YouTube на телевизоре в спальне», без необходимости использования пульта LG Magic Remote.

«LG уже давно занимается разработкой телевизоров, сочетающих в себе инновационные технологии с простыми и удобными интерфейсами, и добавление Amazon Alexa к длинному списку возможностей webOS — прямое продолжение выбранной стратегии, — заявил Брайан Квон, президент LG Home Entertainment Company. — webOS-телевизоры LG 2018 предоставляют зрителям дополнительные возможности помощника Alexa, не отказываясь при этом от каких-либо функций LG ThinQ, доступ к которым можно получить с помощью пульта LG Magic Remote».

Поддержка голосовых команд на английском языке для помощника Amazon Alexa у телевизоров LG 2018 AI впервые появится на территории США.

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