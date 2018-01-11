Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января, в преддверии Дня защитников Родины (14 января), посетил воинскую часть в Чирчике и Академию Вооруженных Сил в Ташкенте, сообщило УзА.

Воинская часть была реорганизована указом Президента от 12 декабря. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами ознакомился с созданными здесь условиями, материальными средствами для боевой подготовки, снабжением, побеседовал с военнослужащими.

Шавкату Мирзиёеву была представлена информация о «дорожной карте» по организации в 2018 году деятельности военно-административного сектора Ташкентской области, концепции патриотического воспитания молодежи, структуре первичных организаций Союза молодежи Узбекистана в системе Министерства обороны, стимулировании молодых военнослужащих и других планах на перспективу.

Глава государства, ознакомившись с обмундированием и экипировкой военнослужащих, указал на необходимость их модернизации и совершенствования системы снабжения, поручил создать все условия для образцово служащих военных, обеспечить их домами и автомобилями.

Президент побывал в столовой воинской части и ознакомился с созданными здесь условиями.





Затем Шавкат Мирзиёев посетил Академию Вооруженных Сил в Ташкенте, организованную на базе Ташкентского высшего общевойскового командного училища после визита сюда Президента в январе прошлого года.

Академия осуществляет подготовку лейтенантов, повышение квалификации офицеров, специальную подготовку командующих кадров управленческого состава армии. Здесь действуют общевойсковой, командно-штабной факультеты, факультет повышения квалификации и 11 кафедр. Курсанты и слушатели получают образование по военным, гуманитарным и точным наукам.

После полной реконструкции здания аудитории академии оснащены современными тренажерами, учебно-лабораторным оборудованием и компьютерной техникой.

Президент осмотрел учебные помещения, музей, столовую, спальные помещения курсантов и понаблюдал за процессом обучения.

«Мы должны создать все условия для дальнейшего повышения профессиональных навыков, интеллектуального уровня, культуры слушателей академии, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Особое внимание следует уделить внедрению современных методик, подготовке высокоинтеллектуальных кадров».

Выпускники школ «Темурбеклар мактаби», организованных по инициативе Президента, также продолжат обучение в академии и в будущем станут офицерами. Кроме того, здесь налажена подготовка профессорско-преподавательского состава для всех высших военных училищ страны, в том числе стажировки в ведущих вузах за рубежом.

В ситуационном центре Академии Вооруженных Сил под руководством главы государства прошло заседание Совета безопасности при Президенте в расширенном составе.