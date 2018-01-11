Услуга «Предоставление адресно-справочной информации по городу Ташкенту» запущена на новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития системы «Электронное правительство».
Сейчас услуга работает в тестовом режиме и доступна только жителям столицы — физическим лицам. Исполнитель запросов по этой услуге — Адресно-справочное бюро ГУВД Ташкента.
Воспользоваться услугой могут только зарегистрированные пользователи ЕПИГУ. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней после отправки электронной заявки.
Алексей Воробьев
Хорошая новость, нужно и далее развивать функционал ЕПИГУ.
Марианна Камышанская
Зарегистрировалась в ЕПИГУ без электронной подписи. Учетная запись подтверждена в системе OneID (поздравительная СМС пришла:)) Однако услуга не доступна по причине “необходимо подтвердить ваш аккаунт в системе OneID“ Не понимаю, что еще нужно сделать, чтобы система тебя приняла, как родную. Подскажите, пожалуйста, у кого все получилось с отправкой запроса в Адресно-справочное бюро ГУВД Ташкента.
Andrey Chernov
5 рабочих дней слишком долго. Легче приехать в адресное бюро, простоять полчаса в очереди и получить справку.