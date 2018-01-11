Услуга «Предоставление адресно-справочной информации по городу Ташкенту» запущена на новой версии Единого портала интерактивных государственных услуг. Об этом сообщила пресс-служба Центра развития системы «Электронное правительство».

Сейчас услуга работает в тестовом режиме и доступна только жителям столицы — физическим лицам. Исполнитель запросов по этой услуге — Адресно-справочное бюро ГУВД Ташкента.

Воспользоваться услугой могут только зарегистрированные пользователи ЕПИГУ. Услуга предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней после отправки электронной заявки.