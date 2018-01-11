Уникальная объемная инсталляция, состоящая из впечатляющих гибких коммерческих дисплеев LG Electronics, удивила посетителей выставки CES 2018 в Лас-Вегасе на этой неделе. Соединенные вместе 246 вогнутых и выпуклых OLED-дисплеев LG Open Frame высотой 2,74 метра представили тысячам зрителей единственный в своем роде визуальный опыт.





Технология LG OLED использует самоподсвечивающиеся пиксели для точного контроля за яркостью и качеством изображения. Поскольку экрану не требуется отдельный источник света, получилось добиться максимальной легкости, тонкости и гибкости. Уникальная технология LG Open Frame OLED, используемая в дисплеях для B2B-сектора, позволяет применять кастомизированный подход, что превращает дисплеи одновременно в произведение искусства и функциональную электронную вывеску.





Каньон LG OLED состоит из 90 вогнутых и 156 выпуклых Open Frame экранов и встречает посетителей у стенда LG рядом с главным входом в выставочный зал Las Vegas Convention Center. Посетители могут пройтись по 28-метровому каньону и испытать очарование изображений, произведенных двумя миллиардами самоподсвечивающихся OLED-пикселей. Невероятный визуальный опыт, включающий изображения лесов, ледников, водопадов, метелей и других природных чудес, дополнен объемным звуком от Dolby Atmos, который также используется в линейке телевизоров LG OLED TV 2018 года.





Технология LG OLED положила начало созданию новой высококлассной категории дисплеев, которые отображают удивительные по качеству изображения с идеальным черным цветом и невероятными цветами даже при широкоугольном обзоре, что отличает их от LCD- и LED-экранов. Благодаря уникальной способности OLED-технологии включать и выключать каждый пиксель по отдельности дисплеи LG OLED передают цвета как никогда раньше ярко и контрастно.

Посетители стенда LG на CES 2018, расположенного в Центральном Зале № 11100 выставочного зала в Лас-Вегасе, на этой неделе смогут сами посетить Каньон LG OLED.

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