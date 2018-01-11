Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета для увеличения скорости в четыре раза и снижения цен на доступ к сети. Об этом сообщил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров в ходе брифинга в Центре «Стратегия развития» 11 января.

По его словам, высокая цена на доступ к интернету объясняется отсутствием конкурентной среды. Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию.

«Президент поставил задачу сделать дополнительный альтернативный канал. Сейчас мы прорабатываем вопрос [его организации] через южное направление — Туркменистан и Иран, Кыргызстан и Китай», — сообщил Олимжон Умаров.

До конца года планируется подписать соглашения по продаже и аренде каналов с национальными операторами выбранных стран.

«Это не значит, что мы откажемся от северного направления, просто откроются дополнительные каналы, которые смогут покрыть потребности населения», — отметил замминистра.

Сохранение существующего и подключение новых каналов позволит не только увеличить скорость, но снизить цены, создав конкурентную среду, подчеркнул Олимжон Умаров.