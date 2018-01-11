Узбекистан подключит новые внешние каналы интернета для увеличения скорости в четыре раза и снижения цен на доступ к сети. Об этом сообщил заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров в ходе брифинга в Центре «Стратегия развития» 11 января.
По его словам, высокая цена на доступ к интернету объясняется отсутствием конкурентной среды. Сейчас Узбекистан зависим от северного интернет-канала, проходящего через Казахстан и Россию.
«Президент поставил задачу сделать дополнительный альтернативный канал. Сейчас мы прорабатываем вопрос [его организации] через южное направление — Туркменистан и Иран, Кыргызстан и Китай», — сообщил Олимжон Умаров.
До конца года планируется подписать соглашения по продаже и аренде каналов с национальными операторами выбранных стран.
«Это не значит, что мы откажемся от северного направления, просто откроются дополнительные каналы, которые смогут покрыть потребности населения», — отметил замминистра.
Сохранение существующего и подключение новых каналов позволит не только увеличить скорость, но снизить цены, создав конкурентную среду, подчеркнул Олимжон Умаров.
Ахмаджан Айитбаев
Интернет провайдеры не заинтересованы за снижение цен на интернет трафик. Т.К. Uztelekom 20-30 раз снизил цены на интернет трафик, а провайдеры продолжают продать тарифы по драконовским ценам..
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Ну наконец-то.. хоть какой-то проблеск в конце тоннеля..
Ждём реализации данных обещаний.
Sanjar Rajabov
Наконец то!
Отличная новость!
Sony Ericcson
Есть предложение надо договариться с Румынии или с Германии по поставки интернет канала под дну Чёрное море и Каспийское море. Ведь в Румынии самый дешёвый интернет в Европе. Конечно в этом также надо вовлечь такие страны как Грузия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан.
там безлимитный трафик 1000 мбит/c = 20$
а у нас безлимитный трафик 1 мбит/c = 40$
как говориться почуствуйте разнице по цене и скорость!
Кемран Хамдиев
Давно это нужно было сделать! С этими бешенными ценами на интернет, не возможно толком посидеть в интернете! А про связь я вообще молчу