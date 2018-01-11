12 января в 10:00 Министерство обороны Узбекистана проведет военно-патриотический фестиваль «Армия и молодежь» в ташкентском парке «Навруз» на пересечении улиц Шайхантохур и Абдулла Кадыри у парка «Анхор-Локомотив». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

В программе фестиваля — автопробег, показ военной техники и вооружения, прохождение торжественного марша по улице, показательные выступления военнослужащих и спортивный забег на дальнюю дистанцию.

Запланировано выступление военных оркестров всех силовых структур страны, Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Узбекистана, а также ансамблей Министерства внутренних дел и пограничных войск Службы национальной безопасности.

На площадке фестиваля будет работать полевая кухня.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 26-летия Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Родины.