10 января в афганском Хайратоне состоялась передача в дар народу Афганистана 25 автобусов, 3 тракторов и навесной техники от имени Президента Узбекистана, сообщило УзА. В мероприятии приняли участие члены официальной делегации Узбекистана, представители администрации Президента и правительства Афганистана.

Автобусы, как ожидается, облегчат доставку афганских детей в школы. В присутствии делегации Узбекистана три автобуса были переданы администрации Хайратона.

На мероприятии отмечалось, что в Сурхандарьинской области по поручению Президента Шавката Мирзиёева создан Образовательный центр обучения для граждан Афганистана, куда уже 20 января прибудут около 100 студентов.

Афганская сторона выразила признательность за готовность Узбекистана увеличить объемы поставляемой электроэнергии и построить новую линию электропередач «Сурхан-Пули-Хумри», которая обеспечит потребность Кабула и северных провинций в электроэнергии. Кроме того, Узбекистан снизил цену на поставляемую в Афганистан электроэнергию.