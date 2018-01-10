В обновленной Виртуальной приемной Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будет внедрена возможность получения населением онлайн-консультаций.

Введение новшества предусмотрено проектом Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованным для всенародного обсуждения. Проект должен быть реализован до 30 июня.

Центр «Стратегия развития» призывает жителей Узбекистана активно участвовать в обсуждение Госпрограммы и вносить свои предложения.