10 января на территории хлопкоочистительного завода «Узбекистан» Юкоричирчикского района Ташкентской области проведены тактико-специальные учения, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно замыслу учения, в здании завода произошел пожар. Сотрудники и материальные ценности объекта, а также автотранспорт, находящиеся на территории завода, были эвакуированы в безопасное место. Совместными действиями служб Государственной системы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и формирований гражданской защиты пожар был ликвидирован.





В учении приняли участие представители хлопкоочистительных заводов Ташкентской области, служб охраны общественного порядка, пожарной безопасности и медицинской службы Юкоричирчикского района, компании «Узпахтасаноат», а также офицеры территориальных подразделений МЧС.





Территориальные подразделения МЧС в дальнейшем проведут аналогичные учения на всех хлопкоочистительных заводах страны.