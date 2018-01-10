В Узбекистане планируется упростить правила паспортной системы в целях обеспечения гарантий конституционных прав граждан. Согласно проекту Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованному для всенародного обсуждения, проекты нормативно-правовых актов об этом должны быть разработаны к 20 марта.
Документом, в частности, запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав.
Намечено упрощение системы временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, с отменой требования заключения с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.
Предусмотрено смягчение ответственности за проживание в собственном жилье без паспорта или прописки, а также за допущение проживания других лиц по месту жительства без регистрации.
К 1 апреля должны быть подготовлены проекты документов, предусматривающих отмену практики отказа в приеме на работу граждан без временной или постоянной прописки, административной ответственности работодателя за невыполнение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений, а также смягчение мер административного наказания за проживание по месту жительства без регистрации, без временной или постоянной прописки, либо за допущение такого проживания.
Отмечается, что указанные меры послужат упрощению порядка постоянной прописки и временной регистрации граждан, а также обеспечат право каждого на свободу передвижения и трудоустройства на территории Узбекистана.
Bekzod Najimov
Bravo Mr. President!!!
These reforms should definitely waive many obstacles in attracting highly talented, well educated specialists to major developing fields of economy and high tech manufacturing entities nationwide.
Gani Djilbayev
наверное, это правильно. Ташкентским будет стимулом к развитию.. в принципе, как и остальным — теперь не будет отговорки — все равно туда на работу не возьмут — нет прописки
Alisher Fazilov
Правильное решение
Igor Vikhrov
Может дождемся отмены прописки в Ташкенте и Ташобласти? Вот будет радость для всех и весьма ощутимый вклад в сторону демократии!
gulya saidova
Спасибо за большие преобразования нашему президенту. Это то, о чем мечтали люди, долго ждали этого.
Timur Aripov
Нужна онлайн регистрация и уведомительный характер. Я с такого то живу там то и всё
Tatyana Shukyurova
Я горжусь своим Президентом!!! Браво!!! Наконец то!!!