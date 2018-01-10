В Узбекистане планируется упростить правила паспортной системы в целях обеспечения гарантий конституционных прав граждан. Согласно проекту Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», опубликованному для всенародного обсуждения, проекты нормативно-правовых актов об этом должны быть разработаны к 20 марта.

Документом, в частности, запланирована отмена ограничений, связанных с пропиской, при получении паспорта, обучении, трудоустройстве и реализации других конституционных прав.

Намечено упрощение системы временной регистрации граждан, привлекаемых к сезонным работам, с отменой требования заключения с ними договора об аренде жилья или о бесплатном пользовании жильем.

Предусмотрено смягчение ответственности за проживание в собственном жилье без паспорта или прописки, а также за допущение проживания других лиц по месту жительства без регистрации.

К 1 апреля должны быть подготовлены проекты документов, предусматривающих отмену практики отказа в приеме на работу граждан без временной или постоянной прописки, административной ответственности работодателя за невыполнение правил паспортной системы в процессе трудовых отношений, а также смягчение мер административного наказания за проживание по месту жительства без регистрации, без временной или постоянной прописки, либо за допущение такого проживания.

Отмечается, что указанные меры послужат упрощению порядка постоянной прописки и временной регистрации граждан, а также обеспечат право каждого на свободу передвижения и трудоустройства на территории Узбекистана.