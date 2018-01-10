Filecloud.uz — это удобное облачное хранилище, расположенное в зоне UZ. Делиться контентом через него удобно и выгодно.





С 4 по 24 декабря сервис провел масштабную новогоднюю акцию в ТРЦ Samarqand Darvoza. В течение трех недель каждый желающий смог поздравить всю республику с Новым годом, записав свое видео. В акции приняло участие более 100 человек. Они поделились своим оригинальным поздравлением через облачное хранилище Filecloud.uz.

Авторы трех лучших видеопоздравлений получили ценные подарки от Filecloud.uz — 2 планшета Samsung Galaxy Tab 4 и главный приз — ноутбук HP Pavilion 15.





Помимо обычных пользователей, акцию поддержали известные персоны. Среди них певица Katryn Sky, DJ Bella и стендап-комик Индира Мифтахова.

Девушки снялись в коротких роликах, где подробно объясняется, почему выгодно пользоваться облачным хранилищем Filecloud.uz.

Эти ролики просмотрело полмиллиона человек. И, вдохновившись ими, подписчики активно поздравляли всю страну с праздником, выкладывая свои видео в облако.

И теперь каждый может зарегистрироваться в Filecloud.uz и наслаждаться легкостью управления файлами.

На правах рекламы.