На общественное обсуждение вынесен проект Государственной программы 2018 года, провозглашенного Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Принять участие в обсуждении, которое продлится до 15 января, могут все желающие.

В проекте Госпрограммы, включающей в себя 237 пунктов, нашли отражение механизмы воплощения в жизнь идей и установок, озвученных Президентом Узбекистана в послании Олий Мажлису 22 декабря, а также задачи, обозначенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.

Напомним направления Стратегии действий:

Совершенствование государственного и общественного строительства;

Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;

Развитие и либерализация экономики;

Развитие социальной сферы;

Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

В дни обсуждения будут организованы конференции и круглые столы с участием отечественных и международных экспертов.

По итогам общественного обсуждения и поступивших предложений к 20 января будет подготовлен доработанный проект Госпрограммы. Госпрограмма 2017 года «Год диалога с народом и интересов человека» была также принята после общественного обсуждения. Таким образом, у граждан есть реальная возможность повлиять на будущее страны.