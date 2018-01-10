На общественное обсуждение вынесен проект Государственной программы 2018 года, провозглашенного Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Принять участие в обсуждении, которое продлится до 15 января, могут все желающие.
В проекте Госпрограммы, включающей в себя 237 пунктов, нашли отражение механизмы воплощения в жизнь идей и установок, озвученных Президентом Узбекистана в послании Олий Мажлису 22 декабря, а также задачи, обозначенные в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах.
Напомним направления Стратегии действий:
- Совершенствование государственного и общественного строительства;
- Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы;
- Развитие и либерализация экономики;
- Развитие социальной сферы;
- Обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
- В дни обсуждения будут организованы конференции и круглые столы с участием отечественных и международных экспертов.
По итогам общественного обсуждения и поступивших предложений к 20 января будет подготовлен доработанный проект Госпрограммы. Госпрограмма 2017 года «Год диалога с народом и интересов человека» была также принята после общественного обсуждения. Таким образом, у граждан есть реальная возможность повлиять на будущее страны.
Сергей Сергеевич Неждан
1. Предлагаю освободить отечественных изобретателей от выплаты подоходного налога по доходам от использования их изобретений.
2. Автоматически давать изобретателю звание “Заслуженный изобретатель Республики Узбекистан“ если сумма дохода государства от внедрения его изобретений превышает 1 000 000 000 сум.