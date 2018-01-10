В Узбекистане планируется принять Государственную концепцию сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. Проект постановления Президента об этом должен быть разработан до 20 июля, говорится в проекте Государственной программы 2018 года, вынесенной на общественное обсуждение.

В концепции должно быть предусмотрено упрощение получения соотечественниками въездной визы, разрешения на постоянное проживание в Узбекистане и лицензии на ведение трудовой деятельности.

В документе также будут отражены меры по стимулированию активного участия высококвалифицированных граждан Узбекистана, проживающих за рубежом, в развитии сфер государственного управления, экономики, финансов, образования, здравоохранения и других.

Кроме того, планируется ввести порядок проведения открытых конкурсов на должности руководителей и специалистов по приоритетным направлениям развития страны.