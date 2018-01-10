Компания «Узбекистон темир йуллари» ввела дополнительные рейсы в Андижан из-за сложных погодных условий на перевале Камчик. Затрудненное движение автомашин на перевале привело к росту спроса на железнодорожные рейсы.

«В целях дополнительного удобства и безопасности пассажиров „Узбекистон темир йуллари“ запустил дополнительные рейсы по маршруту „Ташкент-Андижан-Ташкент“ с 9 по 13 января», — сообщил «Газете.uz» представитель перевозчика.

По данным пресс-службы «Узбекистон темир йуллари», поезд №560 выезжает из Ташкента в 21:15 и прибывает в Андижан в 3:16. Из Андижана поезд №559 отбывает в 7:15, возвращаясь в Ташкент в 13:55.