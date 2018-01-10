Стратегия по формированию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018−2035 годы может быть разработана в Узбекистане. Эта инициатива вынесена на обсуждение в проекте Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».

До 10 ноября будет определен государственный орган, ответственный за регулирование аэрокосмической деятельности. В этот же срок планируется утвердить программу действий по формированию материальной и научной базы, подготовке кадров, а также привлечению иностранных инвестиций.

Документом также предусматривается восстановление национальной авиационной отрасли.

Центр «Стратегия развития» призывает жителей Узбекистана активно участвовать в обсуждении Госпрограммы и вносить предложения.