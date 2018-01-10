Стратегия по формированию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018−2035 годы может быть разработана в Узбекистане. Эта инициатива вынесена на обсуждение в проекте Государственной программы 2018 года «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».
До 10 ноября будет определен государственный орган, ответственный за регулирование аэрокосмической деятельности. В этот же срок планируется утвердить программу действий по формированию материальной и научной базы, подготовке кадров, а также привлечению иностранных инвестиций.
Документом также предусматривается восстановление национальной авиационной отрасли.
Центр «Стратегия развития» призывает жителей Узбекистана активно участвовать в обсуждении Госпрограммы и вносить предложения.
Юрий Жалнин
Да довно пора востоновит единственный в центральной азии авиационный завод! Да и самый большой в Ташкенте! Просто огромное количество народу выгнали на улицу оставив без работы.. А рабочие площади и цеха были зданы в аренду или проданны!!!
Аброр Олимов
Я очень рад
Давно ждал такова новости
вот уже сколько лет ТАПОиЧ пустует
Guido Fawkes
Поехали!
Stas Lipkin
Аброр Олимов, Завода уже давно нет.. Его снесли и дорогу построили, примерно год — два назад если не ошибаюсь..