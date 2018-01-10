Для многих любой экзамен — это большой стресс, тем более, если этот экзамен проводится не на родном языке, а на английском — например IELTS. К тому же при поступлении в зарубежный вуз обязательным условием для поступления становится получение этого сертификата. По сути, IELTS — это диагностический экзамен, который оценивает подготовку к учебе в университете, жизни за рубежом и в целом кругозор знаний, а также уровень владения английским языком.

Экзамен состоит из частей, где оцениваются 4 основных языковых навыка тестируемых: аудирование (понимание речи на слух), чтение, письмо и разговорная речь. IELTS считается «интегрированным» экзаменом. Прежде всего, за это говорит уже то, что оцениваются все навыки владения языком, и все эти оценки делают равный вклад в конечный результат.

В основном проходным для поступления является балл 5,5 или 6,0 из 9,0, но даже если это сравнительно невысокий балл — все равно нужно стараться сдать как можно лучше. Иногда именно результаты экзамена становятся решающим фактором и дают преимущество перед другими кандидатами при поступлении.





Для того, чтобы начать подготовку к сдаче IELTS, в первую очередь рекомендуется проконсультироваться с человеком, который уже сдал данный экзамен, или с учителем, который готовит к IELTS — ведь советы студентов и учителей, их опыт и знания смогут помочь во время экзамена.

В Ташкенте существует много языковых школ, и одной из ведущих является центр обучения и развития «Пять с Плюсом», где преподают высококвалифицированные специалисты с собственным результатом IELTS 8,0 и 8,5. Менторов школы зовут Алла, Дарья, Мадина и Барно. В прошедшем 2017 году, с осени по декабрь, 32 из 34 студентов центра получили по IELTS баллы от 6,0 до 7,5.





На страницах учебного центра «Пять с Плюсом» в Facebook и Instagram пользователи могут найти подробное описание заслуг преподавателей, отзывы студентов, фото- и видеоматериалы, подтверждающие профессионализм педагогов. Кроме того, в «Пять с Плюсом» проходят тренинги и мастер-классы с вышеупомянутыми «гуру» английского языка, где любой желающий может прийти и получить свою дозу знаний, опыта и советов.

К тому же каждый месяц в «Пять с Плюсом» проводится mock exam — пробный тест IELTS в максимально приближенных к настоящему экзамену условиях, где студенты могут проверить себя и свои знания, а после вместе с учителями провести анализ ошибок. Чаще всего именно такие тесты позволяют выявить слабые стороны студента.





Курс подготовки к IELTS длится 3 месяца, где за все время работы студенты получают базу знаний, структуры для написания сочинений, подсказки и секреты для успешной сдачи экзамена. После плодотворной подготовки студент может сдать с первого раза или же улучшить свой результат сразу на 1 или даже 1,5 балла, что является значительным скачком вверх. Правда, конечно, все зависит от профессионализма педагога и упорства студента. Эти две составляющие и есть формула успеха — так думает и работает команда учебного центра «Пять с Плюсом».

Получить более подробную информацию можно по телефонам: (+99890) 168−28−16, (+99890) 168−76−12, (+99890) 350−82−49, (+99898) 303−82−45.

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