Окончательные результаты выборов в районные кенгаши (советы) народных депутатов Ташкента были объявлены в понедельник, сообщило УзА.

Председатель Ташкентской городской избирательной комиссии Хамид Каримов объявил о полном избрании депутатов от 330 избирательных округов. В выборах приняли участие более 1,267 миллиона из зарегистрированных в Ташкенте свыше 1,560 миллиона избирателей, что составляет 81,2%.

В районные кенгаши народных депутатов города Ташкента от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана были избраны 137 депутатов, от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» — 54, от Народно-демократической партии Узбекистана — 49, от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» — 37, от органов самоуправления граждан — 53 депутата.

Из общего числа депутатов 254 составляют мужчины, 76 — женщины, 20 из них — молодые люди в возрасте до 30 лет.

87 депутатов по профессии являются экономистами, 34 — юристами, 61 — педагогами, 43 — врачами, 55 — инженерами и 50 — представителями других профессий.

Избранные депутаты будут осуществлять свои полномочия до очередных выборов в местные органы представительной государственной власти, которые пройдут в 2019 году.

Напомним, после выборов 24 декабря было объявлено о проведении повторного голосования в 51 избирательном округе.