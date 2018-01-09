Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ближайшее время посетит Таджикистан для подготовки официального визита в соседнюю страну Президента Шавката Мирзиёева. Об этом Президент сообщил во время сессии Кенгаша народных депутатов в Ташкентской области 5 января.

«Скоро Абдулла Нигматович (Арипов) отправится в Таджикистан для подготовки визита. Мы подпишем крупные соглашения — откроется железная дорога, будет налажена поставка электроэнергии. Надо жить, как соседи. Все покинут этот мир, но никто не простит того, кто был в плохих отношениях с соседом. Мы должны ладить со всеми соседями. Это нелегко, но мы должны растопить 20-летний лед», — заявил руководитель страны.

Он подчеркнул, что мировое сообщество не будет готово к диалогу, если Узбекистан не наладит добрососедские отношения с ближайшими странами.