Генеральным директором Центра узбекского национального искусства макома стал кандидат искусствоведения Саибжон Бегматов, сообщила пресс-служба Министерства культуры. С 11 декабря пост и. о. генерального директора центра занимал Жасур Жаббаров.

Саибжон Бегматов в последние годы работал проректором по научной и творческой деятельности, а также заведующим кафедрами «Музыкального востоковедения» и «Истории и теории узбекского макома» в Государственной консерватории Узбекистана.

Центр узбекского национального искусства макома был образован ноябрьским постановлением Президента Шавката Мирзиёева в целях всестороннего изучения макома, развития связанных с ним исполнительских школ и традиций, создания и обогащения «золотого фонда» макома, а также его широкой пропаганды, в том числе за рубежом.