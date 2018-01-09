Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 января подписал закон «Об административных процедурах», принятый Законодательной палатой 14 декабря и одобренный Сенатом 20 декабря. Закон, который вступит в силу через год, направлен на внедрение современных организационно-правовых форм деятельности органов исполнительной власти, усиление механизма внутриведомственного контроля, исключение формализма и злоупотреблений в сфере госуправления, а также обеспечение эффективного оказания госуслуг и внедрения современных процедур реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Действие закона распространяется на административно-правовую деятельность административных органов в отношении заинтересованных лиц, в том числе на лицензионные, разрешительные, регистрационные процедуры, процедуры, связанные с оказанием других государственных услуг, а также иную административно-правовую деятельность.

Действие закона не распространяется на отношения, возникающие в сфере подготовки и принятия нормативно-правовых актов, взимания налогов и других обязательных платежей, прохождения государственной службы, проведения референдумов, выборов, обороны, общественной безопасности и правопорядка, а также на оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие и иную деятельность, связанную с применением мер уголовного принуждения, судопроизводство, производство по делам об административных правонарушениях.

Основными принципами административных процедур определены законность, соразмерность, достоверность, возможность быть выслушанным, открытость, прозрачность и понятность, приоритет прав заинтересованных лиц, недопустимость бюрократического формализма, содержательное поглощение, осуществление административного производства в «одно окно», равноправие, защита доверия, правомерность административного усмотрения (дискреционного полномочия) и исследование.

Принцип недопустимости бюрократического формализма подразумевает запрет административным органам обременять заинтересованных лиц обязанностями, отказывать им в предоставлении прав или ограничивать их права иным образом лишь с целью соблюдения формальных правил и требований.

Законом установлено, что акты законодательства, устанавливающие специальные административные процедуры, не должны ухудшать положения физических и юридических лиц.

Согласно закону, административные органы осуществляют административное производство только по вопросам, отнесенным к их компетенции законодательством.

В законе прописаны порядок рассмотрения административных дел и принятия по ним решений, основания для отмены, изменения или признания недействительным административного акта, принципы его обжалования, нормы о подведомственности административных дел, межведомственном взаимодействии, представительстве, правопреемстве, доказательствах, сроках и расходах в административном производстве.