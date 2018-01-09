С 1 января изменился размер родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования, для Ташкента, региональных центров и городов областного подчинения были установлены отдельные цены. Кроме того, дифференцируются цены для районных центров и сельской местности.

Плата за девятичасовые группы в сельской местности была снижена на 33%, в районных центрах — на 5%, в городах областного подчинения — на 9%, в региональных центрах — на 1%.

Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, а также в Тамдынском, Учкудукском, Канимехском, Нуратинском районах и города Зарафшана Навоийской области — в два раза ниже утвержденных размеров.

В то же время в Ташкенте взносы повысились. «Незначительное повышение взносов, отмеченное в городе Ташкенте, объясняется ростом цен на продукты для питания», — пояснили в МДО.

Ознакомиться с размерами платы можно по ссылке, тарифная сетка предоставлена пресс-службой Министерства дошколького образования.