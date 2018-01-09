С 1 января изменился размер родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования, для Ташкента, региональных центров и городов областного подчинения были установлены отдельные цены. Кроме того, дифференцируются цены для районных центров и сельской местности.
Плата за девятичасовые группы в сельской местности была снижена на 33%, в районных центрах — на 5%, в городах областного подчинения — на 9%, в региональных центрах — на 1%.
Плата за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области, а также в Тамдынском, Учкудукском, Канимехском, Нуратинском районах и города Зарафшана Навоийской области — в два раза ниже утвержденных размеров.
В то же время в Ташкенте взносы повысились. «Незначительное повышение взносов, отмеченное в городе Ташкенте, объясняется ростом цен на продукты для питания», — пояснили в МДО.
Ознакомиться с размерами платы можно по ссылке, тарифная сетка предоставлена пресс-службой Министерства дошколького образования.
Shokhruh Khudayberganov
Ага. Был 90000 сум, стал 115000 сум. Это еще село
Solo Fernando
В Ташкенте подорожало на 20 тыс сум. Сегодня брал квитанцию
Дильшод Носиров
Кстати да почему за счет столицы снизили?
Furkat Rashidov
У нас в Ташкентской области г. Нуравшон (только что звонил уточнял) наоборот повысили на 20%.
Давран Бисенбаев
На Массиве Куйлюке тоже повысилась на 30.000 сум Мирабадский район, 9 часовой
Давран Бисенбаев
В Ташкенте было 126.000 а сейчас стало 155.000