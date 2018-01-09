Четыре автозаправочные станции совместного предприятия Jizzakh Petroleum начнут работу в Ташкенте с 10 января.

На начальном этапе автозаправки будут реализовывать импортный бензин марок Аи-95 (8500 сумов за литр) и Аи-98 (9000 сумов за литр), а также дизельное топливо (8500 сумов за литр). Об этом «Газете.uz» сообщили в Jizzakh Petroleum.

Поставки бензина будут совершаться раз в месяц. Объем ежесуточно заливаемого в резервуары заправок топлива не называется, однако представители предприятия отметили, что станции будут работать круглосуточно.

Четыре первые АЗС Jizzakh Petroleum расположены на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и на массиве Кушбеги.

Напомним, в конце апреля в Джизакской области было начато строительство нового нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 2,2 млрд долларов, управлять которым будет СП Jizzakh Petroleum, созданное в июне «Узбекнефтегазом» (доля в СП — 60%), и Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International, 40%). Завершить строительство планируется к 2021 году.