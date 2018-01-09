Олимпийская сборная Узбекистана по футболу начала чемпионат Азии U-23 с поражения от команды Катара. Матч, прошедший в китайском Чанчжоу 9 января, завершился со счетом 1:0.

Подопечные Равшана Хайдарова больше владели мячом и создавали опасных моментов, однако единственный гол забил полузащитник Катара Али Алмоез на 55-й минуте встречи после прострела напарника с правого фланга.

«Это была очень сложная игра для нас, и я чувствую, что некоторые из моих игроков не смогли показать свои лучшие способности. Результат оставляет нас в довольно сложном положении в очень сложной группе. Мы допустили слишком много ошибок, мы должны посмотреть, где и как мы совершили их», — сказал Равшан Хайдаров.

«Всегда было сложно играть против Узбекистана, поскольку мы знаем, что они сильные соперники. Думаю, сегодня команда отлично поработала и хорошо выступила в каждой области. Одна из сильных сторон этой группы игроков — работоспособность. У них отличный дух», — отметил главный тренер сборной Катара Феликс Санчес.

В другом матче группы А сборная Китая обыграла Оман (3:0). Следующий матч Узбекистан проведет против Китая 12 января (в 13:00 по ташкентскому времени).

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