Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области 5 января указал на недостатки в сфере энергетики и топливной промышленности.

Глава государства остановился на реализации проектов в сфере геологии, топливной и химической промышленности, энергетики и металлургии, отметив необходимость проведения электрических сетей, строительства трансформаторных пунктов, их реконструкции, возведения и модернизации гидроэлектростанций, бесперебойной поставки потребителям газа под достаточным давлением, сжиженного газа и угольных брикетов, а также расширения геологоразведочных работ.

«Должно быть стыдно, когда говорят, что в Ташкентской области отключили электричество. Но оно отключается каждый день. Особенно во время уразы (мусульманский пост — ред.), когда наши верующие просыпаются рано утром, а вокруг темнота. В каком веке мы живем?» — спросил Президент.

Шавкат Мирзиёев поручил председателю правления «Узбекэнерго» Улугбеку Мустафоеву провести 349 км линий электропередач и построить 80 новых трансформаторных пунктов.

Президентом подписаны инвестиционные проекты по строительству гидроэлектростанции «Камолот» и модернизации двух ГЭС на сумму 82 млн долларов. В течение пяти лет Узбекистан планирует довести производство электроэнергии гидроэнергетическими установками до 32%.

Шавкат Мирзиёев назвал историческим соглашение, подписанное с Россией в сфере атомной энергетики, отметив планы по строительству первой атомной электростанции.

«Мы думаем о завтрашнем дне. Нужно задаться вопросом, что останется молодежи в будущем», — подчеркнул он.

В зимний сезон «Узтрансгазу» поручено обеспечить бесперебойную поставку населению природного газа под достаточным давлением. Более того, поручено увеличить поставку сжиженного газа и подготовить 30 тысяч газовых баллонов.

Узбекистан впервые выйдет на показатель добычи угля в 6 миллионов тонн, сообщил Шавкат Мирзиёев. «До сегодняшнего дня мы импортировали уголь из Казахстана. В следующем году импорта быть не должно. Весь объем будем производить сами и экспортировать в соседние страны. В следующем году мы увеличим объем добычи, но снизим цены», — сказал глава государства.