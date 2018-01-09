Express Mail Universal (EMU) — быстрая и надежная служба доставки посылок и почты.

Главным преимуществом сервиса является то, что он гарантирует доставку отправлений за сутки по любому адресу и в любую область Узбекистана, а также осуществляет международную доставку по всему миру.





EMU предоставляет высокотехнологичные, удобные и надежные почтовые и курьерские услуги с широкой филиальной сетью в таких городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хорезм, Нукус и в других областях Узбекистана. Более того, у отправителя будет возможность узнать о статусе посылки от ее приема до завершения доставки.

Всего лишь один телефонный звонок решает все

Что делать, если нужно отправить посылку родственникам, которые живут в другом городе или стране? А если нужно отправить посылки для бизнеса, и приходится пользоваться услугами нелицензионных таксистов? Нельзя рисковать сохранностью посылок. Сделав всего лишь один телефонный звонок в EMU, можно заказать доставку своих посылок в любой уголок Узбекистана и в любую точку мира. Сотрудники компании приедут после вызова, примут посылку и уже на следующий день в назначенное время доставят адресату в любом регионе республики.





Курьерская служба EMU доставит любую посылку, будь это хрупкая электротехника, или цветы для любимой мамы. EMU поможет показать свою заботу родным и близким и расширить границы бизнеса. Услуги курьерской почты EMU делают жизнь проще, а доставки надежнее.

Для того, чтобы посылки доставлялись в удобное для получателя время, операторы звонят для уточнения времени доставки и перезванивают за полчаса до приезда курьера. В том случае, если планы внезапно поменялись, можно попросить доставить посылку в удобное для получателя место и время. Настолько удобные курьерские почтовые службы есть далеко не в каждой стране мира.





А самое приятное заключается в том, что цена доставки зависит от размеров, а тарифы являются недорогими. Например, для физических лиц стоимость доставки по всему Узбекистану посылки весом до 1 килограмма от одного офиса EMU до другого составляет 7 тысяч сумов. Доставка из рук отправителя до офиса EMU или из офиса EMU в руки конечного получателя составляет 15 тысяч сумов, а доставка из рук отправителя в руки получателя составит 20 тысяч сумов. Каждый последующий килограмм посылки обойдется дополнительно в 7 тысяч сумов.

EMU: посылки клиента — забота компании.





Компания осуществляет следующие виды услуг:

Доставка товаров по Ташкенту и Узбекистану;

Курьерские услуги по Ташкенту и Узбекистану;

Экспресс-почта по Узбекистану;

Экспресс-доставка по Ташкенту и Узбекистану;

Доставка товаров в Ташкенте и Узбекистане;

Грузоперевозка по Узбекистану;

Работа с транспортными компаниями Узбекистана;

Доставка товаров для интернет-магазинов.





Телефоны: (0371) 200−96−69, (+99895) 198−96−69

Головной офис EMU: г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Ш. Руставели, д. 35/1.

Телефоны региональных офисов компании:

Андижан — (+99893) 381−91−55;

Бухара — (+99893) 381−91−50;

Навои — (+99893) 381−91−71;

Самарканд — (+99893) 381−91−61;

Карши — (+99893) 381−71−51;

Термез — (+99893) 381−91−81;

Нукус — (+99893) 381−91−95;

Ургенч — (+99895) 620−63−33;

Фергана — (+99893) 381−91−51;

Наманган — (+99893) 381−91−60;

Гулистан — (+99897) 277−44−88;

Коканд — (+99891) 688−80−80.

Сайт: emu.uz

E-mail: info@emu.uz

Facebook: fb.com/emucargo

Instagram: @emu_tashkent

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