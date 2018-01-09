Президент Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон «Об Оборонной доктрине Узбекистана», сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Оборонная доктрина представляет систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере. Документ основывается на законодательных актах республики и нормах международного права, исходит из национальных интересов страны.

Обновленная доктрина учитывает динамику развития ситуации в мире и регионе, необходимость адекватного реагирования на возникающие вызовы и угрозы, приоритеты и возможности страны.

В Оборонной доктрине установлены принципиальные подходы и направления политики Узбекистана в области обороны, раскрыты задачи Вооруженных Сил, определены основы военно-экономического обеспечения обороны страны, в том числе перспективных направлений развития военно-промышленного комплекса.

«Новая Оборонная доктрина Республики Узбекистан демонстрирует открытость внешней политики Узбекистана, приоритетность развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, повышение эффективности военно-политических отношений и взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими зарубежными государствами», — отметила программа «Ахборот 24».

Как ожидается, документ будет опубликован в официальных изданиях.