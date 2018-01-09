Хоким Сайхунабадского района Сырдарьинской области Носиржон Эгамбердиев, избивавший директоров школ, написал заявление об увольнении, сообщили «Газете.uz» в администрациях области и района. На этой должности он находился с октября 2016 года.

В сентябре в сеть попал видеоролик, на котором было запечатлено избиение хокимом директоров местных школ. Прокуратура в настоящее время проводит служебную проверку.

Новым руководителем Сайхунабадского района утвержден бывший хоким Мирзаабадского района Ботир Мирзакулов. Мирзаабадский район, в свою очередь, возглавил бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства прокуратуры Сырдарьинской области Хамидулла Абдуллаев.