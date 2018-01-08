Ментальная арифметика призвана в равной мере развивать работу обоих полушарий. Цель методики, зародившейся в Японии 2000 лет назад — активировать весь интеллектуальный потенциал с помощью арифметических вычислений на счетах (абакусе).





10 февраля 2018 года компания Amakids проведет первый Международный чемпионат по ментальной арифметике AMAKidsWorld Cup 2018.

20 учеников учебного центра Smartum станут одними из 1000 участников чемпионата, которые поборются за поездку в Disney Land в Париже.





Центр развития интеллекта Smartum — это первая сеть учебных центров Ташкента, работающих по франшизе компании AMAKids.

В программу центров входит обучение по дисциплинам «Ментальная арифметика» и «Продуктивное мышление». Последняя включает в себя 4 подкурса: Мегаскорочтение, Мегапамять, Мегакреатив, Мегаобучение.





Учебный центр Smartum предлагает растить маленьких гениев вместе.

Адреса:

Центр №1

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Саида Барака, д. 62

Телефон: (+99893) 544−11−17

Центр №2

Адрес: Новый Сергели-2

Телефон: (+99893) 569−11−16

Центр №3

Адрес: Чиланзарский р-н, 2-квартал, д. 25

Ориентир: школа №103, бульварим. Гагарина

Телефон: (+99893) 544−11−16

Центр №4

Адрес: ул. Мукими, 142. Учебный центр «Карьера с колыбели»

Телефон: (+99898) 300−48−87

Центр №5

Адрес: Юнусабадский р-н, 14-квартал, остановка «Баходир»

Телефон: (+99893) 579−11−16

Центр №6

Адрес: Куйлюк-5

Ориентир: супермаркет «Семья»

Телефон: (+99894) 412−11−16

Центр №7

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, д. 136

Ориентир: ресторан Salom

Телефон: (+99894) 686−11−16

Центр №8

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Чилпон, 1-проезд, д. 3

Ориентир: «Дока Хлеб», ресторан Humo

Телефон: (+99893) 556−11−16

Филиал в Самарканде

Адрес: ул. Мирзо Улугбека, д. 78а

Телефон: (+99893) 333−11−16

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