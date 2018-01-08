7 января водитель автомобиля Lacetti 1996 года рождения въехал в разделительный забор на проспекте Мирзо Улугбека в Яшнабадском районе Ташкента, сообщили «Газете.uz» в УБДД ГУВД.

ДТП произошло примерно в 15:30. Причиной аварии стало превышение скорости и потеря управления машиной. Из-за сильного столкновения с ограждением мотор автомобиля вылетел на проезжую часть.

В результате инцидента пострадал только водитель, который был госпитализирован в Республиканский научный центр нейрохирургии с ушибом суставов, закрытой травмой и сотрясением головного мозга, закрытым переломом плечевой кости и повреждением мягких тканей.