Чиновники должны завоевать доверие народа, а не Президента, заявил на внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области 5 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Я встретился с рядом предпринимателей, посмотрел им в глаза. Они и верят, и не верят. Верят моим словам, но говорят, что внизу та же самая бюрократия. Чтобы получить землю, нужно 17 подписей. Что это такое? Что делают четыре руководителя (хоким, прокурор, начальники УВД и ГНИ — ред.)? Нужно завоевать доверие народа, а не Президента. Нужно стараться понравиться народу, а не мне», — сказал глава государства (выступление было показано в программе «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24»).

Каждая поднятая на местах проблема должна быть изучена, а предпринимателям оказана практическая помощь, подчеркнул Президент.

«Вопросы регистрации, подключения к инфраструктуре, кредитов, налога, земли, строительства, проблемы незаконного вмешательства государственных и исполнительных органов должны решаться в пользу предпринимателей. Цель одна — рабочие места, рабочие места, рабочие места», — отметил он.

Президент добавил, что распределение земель в каждом районе должно осуществляться через интернет. «Никаких 17 решений!» — поручил он.

Шавкат Мирзиёев также заявил, что чиновник, «готовый к борьбе», принесет результат. «Кто не готов, должен уйти. Каждый прибывший из Ташкента министр был приглашен на работу, а не на концерт… Перед нами стоят крайне сложные и важные задачи. Если мы с сегодняшнего дня не изменим методику работы — не откажемся от аплодисментов и высокопарных рассуждений, завтра люди будут недовольны. В 2017 году у них появился проблеск надежды, они ждут реализации обещанного», — отметил глава государства.

Далее Президент заявил, что настоящая цена мяса в Ташкентской области составляет 250 тысяч сумов, но она удерживается на более низком уровне. «Куйичирчикский район может дать 10 тысяч тонн рыбы. Если на рынки Ташкентской области поступят 10 тысяч тонн рыбы, снизится цена на мясо или нет? Снизится. Кому это будет выгодно? Простому человеку. Сдерживать цены нелегко… Ни в каком государстве такого не было — настоящая цена мяса 250 тысяч сумов, учитывая инфляцию и девальвацию. Если мы установим цену в 250 тысяч сумов, что сделают люди? На какую зарплату они будут жить? Кто об этом будет думать?» — задался вопросом руководитель страны.





После визита Президента в регион за допущенные ошибки и недостатки, а также «безответственность и равнодушие к своим служебным обязанностям» своих постов лишились прокурор и начальник Управления внутренних дел Ташкентской области Улугбек Суннатов и Саидкарим Нишонбоев.