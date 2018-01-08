C 8 января Национальная авиакомпания приступила к внедрению интерактивной услуги «Выбор места» на рейсах «Узбекистон хаво йуллари».

Как сообщила пресс-служба НАК, на начальном этапе услуга предоставляется на воздушных судах Airbus А-320 в страны ближнего зарубежья. Впоследствии предусматривается внедрение этой услуги по всем направлениям.

С правилами предварительного выбора и бронирования мест можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика. Согласно документу места у окна стоят 25 тысяч сумов, места в первом ряду эконом-класса — 100 тысяч сумов.