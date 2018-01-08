Счета людей, хранящих денежные средства в банках Узбекистана, проверяться не будут. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе внеочередной сессии Кенгаша народных депутатов Ташкентской области 5 января.

Президент призвал предпринимателей перевести свои денежные средства со счетов в иностранных банках в Узбекистан.

«Я хочу громко заявить, чтобы все услышали: не позволю проверять [счета] людей, которые хранят свои деньги в Узбекистане. Приносите свои деньги, стройте заводы, создавайте кластеры, зарабатывайте, сколько хотите. Все, прежние времена прошли, что сделано, то сделано», — сказал глава государства (выступление показала программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев также отметил, что экспорт плодоовощной продукции может принести Ташкентской области больше дохода, чем хлопок.

«Говорят, что хлопок приносит нам 1−2 млрд долларов. Разве это деньги для экономики? Если мыслить масштабно, то для Узбекистана это не деньги. Если мы оставим в логистическом центре на хранение овощи и фрукты, то через три месяца Ташкентская область сможет экспортировать овощи и фрукты на 500 млн долларов. У меня есть 100-процентные расчеты. Мы придем к этому, но нужно потерпеть и работать», — отметил Президент.

«Все деньги от экспорта плодоовощной продукции пойдут не в Центральный банк, как раньше, а в карман предпринимателей», — заверил руководитель страны.