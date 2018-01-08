В преддверии одного из самых теплых и любимых всеми праздников — Нового года — футболисты национальной сборной Узбекистана Санджар Турсунов, Анзур Исмоилов, Марат Бикмаев, Садриддин Абдуллаев и девятикратный лучший судья года в Узбекистане, обладатель награды Global Soccer Awards в номинации лучший судья мира Равшан Ирматов провели автограф-сессию для воспитанников международной футбольной школы Junior в Ташкенте.





Несмотря на столь высокий статус гостей, общение складывалось в очень легкой и непринужденной атмосфере. Увидев звезд футбола вживую, юные футболисты буквально не давали им прохода, окружили их со всех сторон. Но тем не менее гости уделили внимание каждому.

Junior — международная сеть частных детских футбольных школ, насчитывающая уже более 400 филиалов в 14 странах мира. Первый филиал Junior в Ташкенте открылся в феврале 2017 года и мгновенно обрел популярность: на данный момент в столице действуют уже 4 филиала, где познают азы футбольной науки юниоры от 3 до 15 лет.





В ноябре юниоры записали трогательное видеообращение к сборной Узбекистана, в котором выразили слова поддержки и пожелали удачи на предстоящих играх. И самым лучшим подарком, какой только можно представить, стал визит главной команды республики: звездные гости с удовольствием отвечали на многочисленные вопросы, дарили автографы и без устали фотографировались со всеми желающими, а после показали мастер-класс подрастающей смене.





3 часа, отведенные для этого мероприятия, пролетели, как одно мгновение. Футболисты сборной и юниоры искренне пожелали друг другу новых побед, а также счастливого Нового года.





Этот визит очень вдохновил юных футболистов. Приход звездных гостей показал ребятам, что серьезная футбольная карьера — реальна и досягаема. Только для этого нужно много стараться, не отступать от своей цели и никогда не сдаваться.

В футбольной школе «Junior Ташкент» ведется набор в следующие филиалы:

СК при Финансовом институте

Адрес: Юнусабадский р-н, Ниезбек Йули, 53. Ориентир: лицей Inter House.

Группы: с 2005 по 2014 годы рождения.

Адрес: Юнусабадский р-н, Ниезбек Йули, 53. Ориентир: лицей Inter House. Группы: с 2005 по 2014 годы рождения. СК Института связи (ТУИТ)

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, 108. Ориентир: Телебашня.

Группы: с 2005 по 2009 годы рождения.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, 108. Ориентир: Телебашня. Группы: с 2005 по 2009 годы рождения. СК «Умид»

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, м-в Ялангач. Ориентир: бывший магазин «Чимган».

Группы: с 2005 по 2009 годы рождения.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, м-в Ялангач. Ориентир: бывший магазин «Чимган». Группы: с 2005 по 2009 годы рождения. Академический лицей

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Тафаккур.

Группы: с 2005 по 2014 годы рождения.

Получить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефону: (+99871) 200−20−27.

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