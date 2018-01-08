Соревнования по конкуру (прыжки через препятствия) FEI World Jumping Challenge Final впервые пройдут на Азиатском континенте, элиту конного спорта в сентябре примет Узбекистан, сообщили «Газете.uz» в Федерации коневодства и конного спорта.

«Мы сделали решительный старт в развитии этого вида спорта, что и послужило сигналом для оргкомитета Международной федерации конного спорта к выбору именно нашей страны из множества претендентов, в том числе Эквадора, Португалии и других государств. До финала Челендж доходят 20 спортсменов с самыми высокими результатами, отобранные в категории „А“ из 10 регионов мира», — отметили в федерации.

Ожидается, что турнир пройдет в конноспортивном клубе «Аллюр» Бостанлыкского района Ташкентской области. Посещение мероприятия будет бесплатным, обещают организаторы.

Соревнования по конкуру FEI World Jumping Challenge были созданы в 2001 году по инициативе немецкой компании «PSI», и первое время финал этих состязаний традиционно проводился на территории организатора на Европейском континенте. Затем в 2008 и 2009 годах финальные состязания «переехали» на Американский континент. А в 2014 году право проведения финала соревнований было предоставлено Африканскому континенту.