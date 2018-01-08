С начала января ряд банков Узбекистана увеличил ежедневный лимит на снятие наличных средств в банкоматах в Ташкенте. Об этом «Газете.uz» сообщили представители финансовых учреждений.

В частности, банк Asia Alliance bank, установивший банкомат в техноцентре «Флешка», увеличил порог до 500 тысяч сумов, «Ипотека-банк» и «Трастбанк» — до 400 тысяч сумов, Национальный банк Узбекистана, «Узпромстройбанк» и «Кишлок курилиш банк» — до 200 тысяч сумов. Комиссионный налог в размере 1% от снимаемой суммы сохранен.

Информацию о полном устранении лимитов на снятие наличности опровергли «Газете.uz» в одном из коммерческих банков.

Банкоматы для выдачи наличных средств начали обслуживать население с 14 августа. До сегодняшнего дня ежедневный лимит составлял 100 тысяч сумов.

В ноябре на заседании Международного пресс-клуба первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов сообщил, что коммерческие банки планируют увеличить количество банкоматов к концу 2017 года до 200 единиц.



