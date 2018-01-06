На выставке CES 2018 LG Electronics поднимет увлекательный опыт просмотра телевизоров на новый уровень, представив на новейших моделях телевизоров OLED и SUPER UHD технологию искусственного интеллекта (ИИ) ThinQ и продвинутый процессор. ThinQ позволяет осуществлять сотни голосовых запросов как на собственную открытую платформу, так и на сторонние сервисы искусственного интеллекта.

Со встроенным в телевизоры LG ИИ-функционалом, пользователи могут обращаться напрямую к дистанционному пульту и наслаждаться всеми удобствами продвинутого голосового управления. LG ThinQ TV также функционируют как домашний хаб, предоставляющий доступ к бытовой смарт-технике — роботизированному пылесосу, кондиционеру, очистителю воздуха, освещению, колонкам и многим другим устройствам, которые могут быть подключены к телевизору посредством беспроводного соединения Wi-Fi или Bluetooth.

Новейший процессор LG Alpha 9 добавит мощности ведущим на рынке телевизорам OLED TV. Зрители смогут оценить дальнейшее улучшение качества изображения, которое многие и так уже признают лучшим. LG Nano CellSUPER UHD TV использует полноматричное локальное затемнение для передачи глубокого черного цвета и расширения палитры цветов, а также высокую контрастность для создания реалистичных изображений.

Меняя современный стиль жизни за счет «умных» технологий

Новейшая линейка смарт телевизоров с LG ThinQ, включающая OLED и SUPER UHD TV, предлагает расширенный опыт взаимодействия за счет внедрения технологии обработки естественного языка (NLP) для «умного» голосового управления и взаимодействия, основанного на собственных технологиях LG в направлении «Глубокое обучение» DeepThinQ. Максимально отлаженный процесс позволяет пользователям быстро подключатся к игровой консоли или внешним саундбарам. Пользователи могут искать информацию, картинки и видео, содержащие определенный контент просто при помощи голосовой команды «покажи мне фильмы с определенным актером» или «покажи видео уроки по йоге» через телевизионный пульт управления.





Телевизоры LG с ThinQ поддерживают сервисы на базе телевизионного телегида (EPG) для предоставления информации в режиме реального времени и переключения на канал с запрашиваемым контентом. Можно просто дать команду телевизору «найди саундтрек к этому фильму» или «выключи телевизор, когда эта программа закончится» без уточнения названия программы или введения определенного времени. Более того, потребители в ряде стран смогут использовать Google Assistant для управления смарт-техникой для дома или активировать сервисы других разработчиков.

Качество изображения, близкое к идеальному

Новейший процессор LG Alpha 9 передает максимально реалистичные изображения с невероятным богатством передаваемых цветов, четкостью и глубиной. Ключевой инновационный элемент заключается в четырехступенчатом процессе снижения шума. Алгоритм позволяет значительного сократить звуковой шум, улучшить чистоту изображений и добиться более плавного перехода между кадрами.

Процессор также улучшает цветопередачу благодаря продвинутым возможностям отображения цветов, которые делают каждый оттенок максимально приближенным к оригиналу. Улучшенный алгоритм цветокоррекции позволяет передавать более натуральные цвета. Alpha 9 с поддержкой высокой частоты кадров (HFR) передает до 120 кадров в секунду для более гладкого перехода между ними, что позволяет добиться более высокого качества трансляции динамичного контента — например, спортивных мероприятий или экшн-фильмов. В результате, благодаря новому процессору линейка LG OLED TV 2018 года отображает любой контент в максимально высоком качестве для по-настоящему великолепного визуального опыта.

Усиление эффекта технологии Nano Cell с полным локальным затемнением и процессором Alpha 7

В 2017 году компания LG достигла больших успехов в своем амбициозном стремлении к созданию LCD-телевизора с идеальным изображением, что привело к появлению линейки телевизоров Nano Cell SUPER UHD. Объединив технологии Nano Cell, полного локального затемнения и процессор Alpha 7, линейка SUPER UHD телевизоров компании LG 2018 года предложит зрителю такие технологические преимущества, как глубокий черный цвет, улучшенную визуализацию, детализированные тени и точную цветопередачу под любым углом просмотра.





Телевизоры SUPER UHD этого года с технологией полного локального затемнения имеют более плотную зону подсветки, расположенную по всему экрану, в отличие от других телевизоров, в которых зоны подсветки рассредоточены по краям экрана за панелью. Технология LG улучшает передачу черного цвета и глубины изображения с помощью независимых друг о друга LED-областей, совершенствуя передачу теней и уменьшая потерю света, что приводит к улучшению контраста и великолепному качеству изображения.

4K Cinema HDR-опыт

OLED и SUPER UHD телевизоры компании LG 2018 года включают в себя опцию 4K Cinema HDR, позволяющую ощутить себя в зале кинотеатра, не выходя из дома вне зависимости от формата. Добавленная поддержка Advanced HDR от компании Technicolor, базирующаяся на традиции поддержки основных HD-форматов — от превосходного визуального опыта Dolby Vision до HDR10 и HLG (Hybrid Log-Gamma). Линейка телевизоров LG 2018 года OLED и SUPER UHD обрабатывают HDR изображения динамически, покадрово, используя собственный запатентованный алгоритм LG, Enhanced Dynamic Tonemapping. И OLED, и SUPER UHD телевизоры 2018 года снабжены системой объектно-ориентированного объемного звучания Dolby Atmos, чтобы подарить лучшие из возможных аудиовизуальных ощущений.

«LG находится в постоянном поиске внедрения инноваций в сегмент техники для домашних развлечений. LG ThinQ и процессор Alpha 9 предлагают визуальный опыт, который еще никто на рынке не смог превзойти, — говорит Брайан Квон, президент компании LG Home Entertainment. — Мы заинтересованы в улучшении жизни потребителей, что воплощено в линейке телевизоров 2018 года».

Посетители выставки CES 2018 смогут увидеть новые телевизоры LG в центральном зале выставочного центра в Лас-Вегасе.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.